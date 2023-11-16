إيمان طلعت: الزراعة والاستثمار على رأس أولويات المرشح الرئاسي حازم عمر

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن البرنامج الانتخابي للمرشح حازم عمر، يقوم على 3 محاور، وهم السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وأضافت "إيمان طلعت" خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون"، أن المرشح حازم عمر يستهدف في برنامجه الانتخابي تنمية القطاعات الاقتصادية والوصول إلى ناتج محلي بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي.

واسترسلت: الدولة تعاني من أزمة في الأراضي الزراعية، ولذلك المرشح حازم عمر يستهدف زيادة استصلاح الأراضي الزراعية، مشددة على أن الزراعة والاستثمار على رأس أولويات المرشح الرئاسي حازم عمر .

ولفتت إلى أن المرشح حازم عمر يستهدف إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وذلك لتنمية الأوضاع الاقتصادية.