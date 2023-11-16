علاج وفحص 3200 رأس ماشية لـ2009 من صغار المربين بقنا

أطلقت وزرارة الزراعة قافلة قافلة بيطرية في قنا من يوم 12 /11/ 2023 حتي 16 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي قنا لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

وصرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٤٥٦ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٥٣٦ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٠٩٩ حالة وتم عمل ٣٩ عمليه جراحية وتم تحصين ١٠٨١ بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي ٣٢١١ حاله لدى ٢٠٠٩ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز والابل بالمحافظة .

حياة كريمة

تأتي المبادرة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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