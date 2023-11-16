تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الصحة: نقل الطفل الفلسطيني عبدالله لمعهد ناصر لتلقي الرعاية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبد الله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة علاج الطفل عبد الله كحيل في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

9ef58563-b28a-44d0-ae18-8da1c08dd5c2

3fa78fa2-787f-4951-8861-cf0f190913d3

4c5c2bdf-b2e6-4dc8-9584-11d0848c40d3