رئيس مدينة مرسى علم يستمع لشكاوى ومقترحات المواطنين

التقى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، وذلك في إطار جهود تحسين خدمات المواطنين وتلبية احتياجاتهم،بعدد من المواطنين خلال لقاء أسبوعي عُقِد بديوان الوحدة المحلية للمدينة.

وتم خلال هذا اللقاء فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين واستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المدينة.

وفي إطار التعاون الفعّال، ناقش اللواء خليل، بالتعاون مع مدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير خدمة المواطنين، عددًا من هذه الطلبات واتخذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تحويلها على الفور إلى الجهات المختصة للفحص واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأكد اللواء خليل على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات وتوفير الحلول الفورية لمشاكلهم. وفي سياق ذلك، أوجه رئيس المدينة توجيهات لمديري الإدارات والقطاعات الخدمية والتنفيذية بتعزيز التفاعل مع احتياجات المواطنين وتحسين المرافق والخدمات.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات السيد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على أهمية تحسين خدمات المواطنين في جميع مدن المحافظة، والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل فعّال وفوري.