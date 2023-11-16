البحر الأحمر.. استغلال مياه الصرف الصحي لزراعة نباتات الزينة

تسعى محافظة البحر الأحمر إلى استفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال تنفيذ مشروع زراعي لزراعة نباتات الزينة على مساحة عشرة أفدنة. يأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين السلطات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح اللواء حنفي أن هذا المشروع يأتي كجزء من الجهود المستدامة التي تقوم بها المحافظة للحفاظ على البيئة وتشجيع المشروعات الخضراء. يتناسب هذا المشروع مع التوجهات البيئية الحديثة، ويعكس نجاح مشروع سابق لزراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

يشير اللواء حنفي إلى أهمية تعزيز المشروعات البيئية والاستدامة، كما تم اكتمال زراعة ألف فدان من نبات الجوجوبا بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. يستخدم المشروع 25 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف المعالجة، ويمثل جزءًا من استثمارات تصل إلى 138 مليون جنيه. يعد مشروع الجوجوبا حلاً فعالًا لاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في إطار مشروعات التنمية المستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.