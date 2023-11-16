الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة إضافية في «إي فاينانس» المصرية

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، المصرية، إبراهيم سرحان، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%، عبر الشركة المباشر من البورصة المصرية.

وأضاف سرحان، في مقابلة مع “العربية_Business”، أن صندوق الاستثمارات قدم طلبا لهيئة الرقابة المالية المصرية منذ نحو شهر بزيادة حصته في الشركة بنسبة 2% وبدأ قبل أسابيع الشراء من السوق، ليرفع حصته وهذا أمر إيجابي لنا يشير إلى أن الصندوق يثق في الشركة ونتائج أعمالها، مشيرا إلى أن حصة الصندوق في الشركة قبل هذه الزيادة تبلغ 25% من شركة إي فاينانس لتصل الحصة الإجمالية إلى 27%.

وتتوزع باقي الحصص بين بنك الاستثمار القومي (21.81%) بنك مصر ش.م.م (7.59%) البنك الأهلي المصري ش.م.م (6.70%) المصرية للمشروعات الاستثمارية (6.70%) بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م (6.70%) الأهلى المالية للإستثمارات (0.33%) وإبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان (0.0379%).

وقال إن الشركة فتحت في أول الشهر الجاري فرعها في السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة وحصلت على التراخيص الرئيسية وسيؤدي هذا الفرع جميع الأعمال التي تقوم بها بعد الحصول على التراخيص الخاصة وقريبا ستعلن عن الشريك المحلي الذي ستقدم معه خدمات المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودية التي تنمو بمعدلات كبيرة.

وتابع “نتمنى أن تكون السعودية بداية لدخول دول أخرى عربية وإفريقية وفق خطة موضوعة مع الصندوق السيادي السعودي وتقديم الخدمات والخبرات التي اكتسبناها”.

وعزا سرحان عوامل ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى المضي في استراتيجية وضعتها الشركة العام الماضي بالتركيز على 4 محاور رئيسية تحقق الاستدامة في زيادة الإيرادات وكان نتيجتها زيادة الأرباح بنسبة 112% خلال الربع الثالث من العام الجاري ونمو هامش الربح نتيجة خبرة الشركة في الحلول التى تقدمها أدت إلى وصول هوامش الربحيةإلى نحو 42%.

وأضاف أن العامل المهم كان في الجزئية المتعلقة تسريع زيادة المعاملات في الأنظمة الرقمية للمدفوعات مع الحكومة والبنوك بحيث تؤتي ثمارها لزيادة هذه المعاملات مع قابلية السوق لها.

وقال “كنا استثمرنا في 3 قطاعات مهمة أولها القطاع الزراعي الذي ينمو بشكل كبير في مصر واستطعنا الحصول على شهادة للأنظمة الرقمية للقروض في إحدى شركات المجموعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وهذه ظهرت نتائجها هذا العام بطريقة فعالة ومازال أمامها نمو نظرا لتركيز الشركة على نحو 7 ملايين مزارع.

الجزء الثاني الذى أثر إيجابيا على إيرادات الشركة كان قطاع السياحة وبدأ يمثل نحو 10% من إيرادات الشركة في الربع الثالث وكانت استثمرت فيه منذ عامين.

أما المحور الثالث فيتعلق باستثمار الشركة مع الحكومة المصرية في شركة ” إي تاكس” للحلول الضريبية وتضاعف مضاعف ربحيتها 3 مرات في عامين فقط ، وتستثمر “إي فاينانس” في اتجاهات ترى فيها فرصا وقيمة مضافة، وقدرة لشركات المجموعة على تقديم خدمات متكاملة لتحقيق هوامش أعلى في السوق.

أما الاستثمارات في الشركات الناشئة فكنا استثمرنا العام الماضي في شركتين للحلول التكنولوجية المالية وإحدي الشركات التى استثمرنا فيها حصلت على رخصة للتعامل ببطاقات الدفع والموبايل مع قطاع مهم شبابي في مصر، وحاليا مع وجود تطبيق “إنستاباي” الذي أطلقته الحكومة والبنك المركزي المصري للتحويلات في سبيلنا للحصول على حصة في شركتين سنعلن عنهما الشهر المقبل.

وتعمل هاتان الشركتان في الأعمال التجارية في السوق المصرية وهذا مجال مهم لإحدي شركات المجموعة ليكون لها حصة في هذا المجال من أجل المستقبل.

وأعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصرية أمس الأربعاء نمو صافي الربح 112% على أساس سنوي إلى 429 مليون جنيه في الربع الثالث من 202.7 مليون جنيه قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الإيرادات سجلت ارتفاعا 52% على أساس سنوي إلى 1.02 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023.

وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، زادت أرباح الشركة إلى 1.14 مليار جنيه بزيادة 68% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الإيرادات 43% على أساس سنوي في نفس الفترة إلى 2.7 مليار جنيه.