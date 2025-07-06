بعد غياب .. الزعيم يظهر في زواج عادل إمام جونيور

شارك المنتج رامي إمام صورة من حفل زفاف ابنه الذى أقيم أمس، رفقة الزعيم عادل إمام والذى بعتبر الظهور الأول له بعد غياب طويل.

وكتب رامي إمام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، “الحمد لله عادل وفريدة”.

حرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

ومن بين الحاضرين الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي، عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة .

كما حضر حفل الزفاف الفنان هشام ماجد، ويوسف الشريف، والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام.