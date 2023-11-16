القنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتقام مباراة مصر وجيبوتي بعد قليل، في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ بإستاد القاهرة وبحضور جماهيري، وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً على أن يتم بثها عبر قناة “أون تايم سبورتس”.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم المباراة، حيث يتألف من جيلي ألفريد شافاني كحكم ساحة، وإيلفاز سيتول وكامارا ميكوينا كمساعدين، وماسكيسول بامبيسو كحكم رابع.

يأتي هذا اللقاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويعتبر المنتخب المصري متطلعًا للمشاركة في البطولة بعد آخر مشاركة له في عام 2018 في روسيا.

كشف روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الاسباب عن عدم استدعاء شيكابالا وعبدالله السعيد لمنتخب مصر.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026: "لاعبان جيدان جداً، وأعرف شيكابالا عندما كان يلعب في سبورتنج لشبونة، ولكننا نحاول توفير الكفاءات الفنية في القائمة إلى جانب العناصر الصغيرة في السن نسبيًا، لأننا نبني للمستقبل"

واكد فيتوريا: "أملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة وأعرف أن هناك العديد من المباريات التي منعت مصر سابقا من الوصول لكأس العالم أمام السودان وزامبيا".



كما قال ‏روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم: "نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز ونتمنى أن يكون الجمهور داعما دائما لنا، هذا هو الوقت المناسب لأن يهتم الناس بمنتخب مصر وأن يحضروا المباريات في الملعب".

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026: "اشعر بالحزن عندما اري منتخبات بعناصر اقل فنيا لكنها تحظى بدعم جماهيري اكبر منا، سيأتى وقت تكون فيه العائلات المصرية يعيدة بمشاهدة مباريات منتخب مصر".

الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر ستكون كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

جاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.

ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

وسيتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل لمجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.