تأجيل حسم مصير مرتضي منصور في قضايا السب والقذف..تفاصيل

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل محاكمة مرتضى منصور في الجنحة المباشرة التي أقامتها عضوة بنادي الزمالك والتي حملت رقم 1499 لسنة 2023، بالسب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض

مصير مرتضي منصور

أرجأت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض.وكانت محكمة جنح العجوزة تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم