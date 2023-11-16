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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: لا مجال للمزايدة على القضية الفلسطينية ودعم السيسي في الانتخابات واجب

مؤتمر لدعم الرئيس
مؤتمر لدعم الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إننا على أعتاب استحقاق دستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية 2024، ومصر أمام تحد عالمي كبير.

مؤتمر لأمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الإسكندرية لتأييد السيسي بالاتخابات

جاء ذلك خلال المؤتمر التنظيمي الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحيى، على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.

وأضاف أن الدولة المصرية كبيرة وتثبت ذلك يوم بعد يوم، وخاصة في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دعم ومساندة فلسطين، هي قضية وطنية وليست قضية انتخابية، والشعب المصري شعب اصيل وواعٍ يدرك أهمية وطنه وقيادته السياسية.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي كان محل اهتمام الدولة والقيادة السياسية من خلال توسيع الرقعة الزراعية، والاهتمام العديد من الزراعات الاستراتيجية، فضلا عن الأمن القومي وتجهز الجيش بكفاءة عالية، مؤكدًا أننا خلف قيادتنا بكافة فئاتنا عمال وفلاحين والمرأة وهم القطاع الأكبر الذي سيقدم رسالة للعالم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر المؤتمر، النائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب  أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.

وتم خلال المؤتمر عرض فيديو عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المجالات.

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