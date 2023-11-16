مؤتمر لأمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الإسكندرية لتأييد السيسي بالاتخابات

نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحي، المؤتمر التنظيمي الأول لأمانة العمال والفلاحين بمحافظة الإسكندرية على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الحضور دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل قوة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي استحقاق هام جدا للدولة المصرية للظهور بشكل متميز أمام العالم.

جاء ذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.