حي وسط الإسكندرية : المشاركة السياسية واجب ديني ووطني

نظم حي وسط بالإسكندرية بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ندوة ضمن حملة "المشاركة السياسية واجب ديني ووطني"، التي أطلقها الحي.



وأكد الدكتور ابراهيم الجمل مدير عام الإعلام والدعوة والإرشاد بالأزهر الشريف بالإسكندرية - خلال الندوة - أن المشاركة والمساهمة في العمل الوطني؛ جزء أساسي من الدين، وأن المواطن الذي لا يفكر في نصرة بلده سياسيا واقتصاديا؛ إنسان مقصر في حق الله، لأن السياق الشرعي قائم على المصلحة العامة؛ وهذا من صميم الدين "وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا؛ فالدين لإصلاح الدنيا وقيام الدنيا قيام الدين".



وقال إن حب الوطن جزء لا يتجزأ من الإيمان وقيمة الإنسان أن يكون صالحا ومصلحا، وهذه كانت رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيرية والعظمة هي أن تتعدي إلى غيرك من الناس، ولا توجد قيمة للحياة في مكان غير جيد.



وتناولت عزة سعد رئيس حي وسط، مفهوم المشاركة في الانتخابات والانتماء للوطن، مؤكدة أهمية الاستقرار ومصلحة الأجيال القادمة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، ونقل التوعية الصحيحة إلى أولادنا وأسرنا وجميع أفراد المجتمع.