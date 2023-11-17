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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تكشف تفاصيل القصف الأخير على العاصمة دمشق

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة أنباء سوريا "سانا"، اليوم الجمعة، إن القصف الذي استهدف العاصمة دمشق منذ قليل، جاء من طيران إسرائيلي انطلق من هضبة الجولان المحتلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 25: 2  من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. والعدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائراته الحربية قصفت "بنى تحتية" في جنوبي سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية باتجاه هضبة الجولان.

وقال الجيش إن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية الأراضي السورية 19 مرة ، 13 منها كانت بالقصف الجوي وكان للمطارات السورية النصيب الأكبر منها.

وأسفرت الغارات، وفقا لمدير المرصد، عن مقتل 26 شخصا من بينهم عناصر في حزب الله اللبناني.

 

 

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