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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة السيسي تلتقي المصريين في أوروبا وكندا عبر الفيديو كونفرانس

صدى البلد

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من جاليات المصريين في أوروبا وكندا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استمرارا للتواصل الفعال مع المصريين بالخارج.


 إنجازات القيادة السياسية في ملف المصريين في الخارج

وفي بداية اللقاء، عبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر الفيديو كونفرانس من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى إنجازات القيادة السياسية في ملف المصريين في الخارج، من ناحية إطلاق المبادرات المختلفة، لتلبية مطالبهم وتسهيل التواصل معهم، كما تمت مناقشة بعض المسائل التنظيمية، خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات في الخارج.

وثمنت الجاليات، إنجازات المرشح الرئاسي للمصريين بالخارج، واهتمامه غير المسبوق بتقديم مبادرات لهم، أبرزها مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، فضلا عن حرصه على توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مثمنين مواقف المرشح القوية من ناحية الأمن القومي، ما يدفعهم بتنظيم ندوات مكثفة، خصوصا للشباب، لتوعيتهم بإنجازات القيادة السياسية وبالمبادرات المختلفة، وأن مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية تعكس صورة مصر للعالم، وأن التصويت في الانتخابات واجب وطني.

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