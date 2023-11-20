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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أخلوا بالنظام.. طرد 3 لاعبين من معسكر المنتخب| اعرف الحكاية؟

صدى البلد

قرر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم "روي فيتوريا"، استبعاد ثلاث لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي.


استبعد الثلاثي طارق حامد، لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات لعدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضهم خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، مما جعله يتخذ قرار الاستبعاد والذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري.

 

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين. 

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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