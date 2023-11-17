عضو بالشيوخ: كم الإنجازات في عهد الرئيس السيسي كبير جدا

قال عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب تم إنشاؤه لدعم الرئيس السيسي كحركة شبابية داعمة له في عام 2014، ومن ثم تم العمل معه بعد انتخابات 2014، وظهر الحزب بشكله الجديد مع الاندماج مع حملة "دايما معاك"، ولا أحد ينكر الغلاف العاطفي والمحب للرئيس السيسي، ولكن لدعمه في الانتخابات جاء لعدة أسباب ودوافع.

النائب عصام عفيفي يتحدث عن الرئيس السيسي

وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين المواطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن 9 سنوات ليس بكم من العمر للحديث عن التنمية، ولكن يجب أن يتم النظر من 2014 حتى الآن شهدت مصر إنجازات عديدة، والرئيس السيسي حينما جاء في عام 2014 تحدث عما سيقوم به، "ولا أحد يصدق كم الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي كان كبير جدا".

وتابع عصام عفيفي، أنه في عام 2011 كان هناك انعدام وانفلات أمني واضح، وانتشار إرهاب، واقتحام للعديد من المؤسسات، ولكن الآن هناك مؤسسات قوية تتحدث عن نفسها، والأحداث الجارية حاليا كانت أبلغ رد على سبب الإنفاق على الجيش المصري، وتطوير الأمن المصري في ضوء الأحداث التي حدثت على المستوى الإقليمي.