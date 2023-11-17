دعمكم تاريخي | السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي وشعب مصر

وجه السفير دياب اللوح، السفير الفلسطينى بمصر، الشكر والتقدير للشعب المصرى الشقيق والقيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لكل ما تقدمه مصر للشعب الفلسطينى من دعم وسند تاريخى مستمر للقضية الفلسطينية وللكفاح الوطنى الفلسطينى.

وأضاف اللوح، خلال لقائه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة الحياة، الدولة المصرية تبادر مشكورة فى كل حرب يتعرض لها الشعب الفلسطينى بالتدخل الفورى والعاجل لوقف هذه الحرب وهذا العدوان وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى.

وتابع السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، أن أكثر من 70% من المصابين والجرحى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، لافتا إلى أن تم تدمير أكثر من 60% من مبانى قطاع غزة بشكل كلى أو جزئى، وهناك 40 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، ومليون ونصف مواطن بدون مأوى أو سكن أو سقف.