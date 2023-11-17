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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير الفلسطيني بالقاهرة : 70% من المصابين والجرحى والشهداء أطفال ونساء وشيوخ

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن حجم المصابين والشهداء والخسائر فى ازدياد مستمر، وأكثر من 45 ألف فلسطينى بين شهيد وجريح ومصاب وتحت الأنقاض وغير متاح انتشالهم ولا نعرف إن كانوا شهداء أم أحياء.

وأضاف اللوح، خلال لقائه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة الحياة، أن نصف الذين تحت الأنقاض حوالى 3 آلاف مواطن تم الإبلاغ عنهم رسميا، وأكثر من نصفهم من الأطفال.

وتابع السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، أن أكثر من 70% من المصابين والجرحى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، لافتا إلى أن تم تدمير أكثر من 60% من مبانى قطاع غزة بشكل كلى أو جزئى، وهناك 40 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، ومليون ونصف مواطن بدون مأوى أو سكن أو سقف.

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