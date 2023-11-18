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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

صدى البلد

قال نائب وزير الخارجية السعودي، إن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية لا مبرر لها ويهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع.

وأكد وليد الخريجي اليوم السبت، خلال فعاليات حوار المنامة، أننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإعادة إحياء جهود السلام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، إن اقتحام مجمع الشفاء وقصف المستشفى الأردني بغزة انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية السعودية على ضرورة تفعيل آلية المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.

كما وأعربت عن إدانت ورفض المملكة الشديدين للاقتحام الإسرائيلي لمجمع الشفاء.

وأشارت إلى أنه يجب محاسبة إسرائيل على الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد المدنيين.

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