الاتحادات النوعية العربية المتخصصة تعقد اجتماعها الـ58 في القاهرة

انطلقت صباح اليوم، أعمال الاجتماع الدوري 58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية د، وذلك بحضور السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأكد السفير محمدى أحمد الني أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة يأتى فى ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادى العربى بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية.

وأضاف أن تلك الظروف الاستثنائية تتطلب فتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التى تشهدها عدد من الدول العربية .