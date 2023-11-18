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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شعبة المحاجر والرخام: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية

محمد عارف
محمد عارف

أكد رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، محمد عارف، تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد في تصريحات صحفية اليوم، على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، التي شهدتها مصر في عهده.

وأكد عارف، أن دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأشار عارف إلى أن تأييد ودعم الرئيس السيسي يأتي استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال أطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

رئيس شعبة المحاجر والرخام الانتخابات الرئاسية المقبلة عبد الفتاح السيسي غرفة القاهرة التجارية الدولة المصرية

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