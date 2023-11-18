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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن رأس غارب: تحديات تواجهنا.. وحياة أفضل تنتظر مصر بقيادة السيسي

محمد عبدالعظيم امين
محمد عبدالعظيم امين مساعد مستقبل وطن برأس غارب

عبر محمد عبدالعظيم امين مساعد حزب مستقبل وطن برأس غارب، عن سعادته البالغة بتوحيد صف الأحزاب والكيانات المصرية دعماً للرئيس عبدالفتاح السيسي، مناشداً أهالي رأس غارب بكافة طوائفها النزول والمشاركة ودعم الرئيس السيسي رئيساً للجمهورية لإستكمال مسيرة التقدم للبلاد.


وأكد  دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن هناك تحديات كبيرة تواجهنا ، ومستقبل افضل ينتظر مصر ،وهو ما يحتاج إلى تكاتفنا ومساندتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أنقذ الوطن فى فترة  من أصعب الفترات .

وأكد، على تأييده للرئيس السيسي بشأن قراره ،رفضه التهجير القسرى للفلسطينيين في سيناء، على حساب تصفية القضية الفلسطينية.

وكان قد نظم  حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر  بمدينة رأس غارب مساء اليوم مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة.

وحضر المؤتمر عدد من القيادات الشعبية وأعضاء حزب مستقبل وطن ومجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، وآلاف من المواطنين من كافة قرى مركز بلبيس، يحملون اللافتات المؤيدة والإعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية و ما تقدمه من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية.

وكذلك حث المواطنين علي ضرورة  المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم كان ذلك بحضور جماهيري  كبير  للمواطنين وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


وأكد أحمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن الإدارة الحكيمة  للرئيس السيسي تعد مكسب كبير لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، ومن أجل تحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي وغيرها من الانجازات، واستكمال مشروعات حياة كريمة التي طورت الريف المصري.

 

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