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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معدتك مغلباك .. اكتشف أسهل طرق علاج عسر الهضم

عسر الهضم
عسر الهضم

يعد عسر الهضم من المشكلات الشائعة  بشكل كبير بين جميع الاعمار وتؤثر على التمثيل الغذائي وقوة الجسم. 

لذا من المهم معرفة الاسباب التي تؤدي إلى حدوث عسر الهضم ونعرضها لكم وذلك وفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine

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طرق علاج عسر الهضم
يجب عدم تناول الأطعمة أو الأدوية التي تسبب عسر الهضم. ومن المفيد أيضًا تجنب المواقف العصيبة. قد تشعر بتحسن أعراضك إذا:

الإقلاع عن التدخين
تناول الأدوية التي تضعف أو تقلل أثر حمض المعدة (مضادات الحموضة)
قد يقترح عليك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تناول الأدوية لعلاج عسر الهضم. 

ساعد معدتك على نقل الطعام بسرعة أكبر إلى الأمعاء الدقيقة


تقليل كمية الحمض في معدتك
اقتل البكتيريا (المضادات الحيوية) إذا أظهرت الاختبارات وجود بكتيريا الملوية البوابية (هيليكوباكتر بيلوري) في معدتك
تساعد على تهدئة الجهاز العصبي للأمعاء
ماذا يمكنني أن أفعل لمنع عسر الهضم؟
هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة منع عسر الهضم.

إن إجراء تغييرات في نظامك الغذائي وعادات الأكل يمكن أن يساعدك في علاج عسر الهضم وتشمل هذه:

تناول عدة وجبات صغيرة قليلة الدسم يومياً بدلاً من 3 وجبات كبيرة
تناول الطعام ببطء ومنح نفسك الوقت الكافي لتناول الوجبات
الحد من الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الدهنية أو الغنية بالألياف
مضغ طعامك جيداً
الحد من تناول أي قهوة أو صودا أو كحول أو عدم تناولها
تجنب الأدوية التي تؤذي معدتك. وتشمل هذه الأسبرين وأدوية الألم والحمى التي لا تستلزم وصفة طبية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو العقاقير المضادة

عادات تحميك من عسر الهضم 

اليك بعض تغييرات نمط الحياة الأخرى التي قد تمنع حدوث عسر الهضم ما يلي:

الاقلاع عن التدخين
الحصول على قسط كافٍ من الراحة
البحث عن طرق لتقليل التوتر العاطفي والجسدي، مثل التأمل أو اليوجا
ممارسة الرياضة قبل تناول الوجبة أو الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام.

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