قيادية بمستقبل وطن: تمكين المرأة يشهد تقدماً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

أكدت هدى مسلم، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن برأس غارب أن المرأة استشعرت دورها الرائد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي مكن لها مكانتها فى شتى المجالات وجعلها تصطف خلفه تسانده و تشاركه فى جهود التنمية والإصلاح، فملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدماً لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل وذلك بامتيازات غير مسبوقة.



وأضافت أمين المرأة أن المرأة تساهم فى تحقيق التوازن والاستقرار بالمجتمع وتدفع بالترقية والتنمية إلى الأمام فالمرأة رائده تمثل نصف المجتمع ومسئول من النصف الآخر فهى الأم والزوجة الإبنه وهى صمام الأمان والإستقرار و قاطرة الأسرة وشملتها القيادة السياسية بالرعاية والاهتمام كمكون رئيس بالمجتمع كما فعّل لها الدستور حقوقها كاملة في نصوصه.

وتابعت هدى: أطلق الرئيس عاماً لتكريم المرأة بكونها شريكاً فاعلاً في المجتمع وتفتخر المرأة بكم المبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لها التي ترعاها الدولة مطالبة بالإصطفاف خلف الرئيس من قبل المرأة فالمرأة شريك أساس فى رسم خارطة الحياة السياسية وفى كل الاستحقاقات الدستورية السابقة ودور المرأة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وهى على قدر المسئولية

بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة كي نقف صفاً واحداً لإستمرار الإنجازات غير المسبوقة واستكمالها.. نعم نقف صفاً واحداً للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وكان قد نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب مساء اليوم مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة.

وحضر المؤتمر عدد من القيادات الشعبية وأعضاء حزب مستقبل وطن ومجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، وآلاف من المواطنين من كافة قرى مركز بلبيس، يحملون اللافتات المؤيدة والإعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية و ما تقدمه من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية.

وكذلك حث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم كان ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأكد أحمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي تعد مكسبا كبيرا لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، ومن أجل تحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي وغيرها من الانجازات، واستكمال مشروعات حياة كريمة التي طورت الريف المصري.