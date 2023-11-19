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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يكشف فوائد الرياضة لعلاج ضغط فقرات العمود الفقري

فوائد الرياضة لعلاج
فوائد الرياضة لعلاج ضغط فقرات العمود الفقري

الرياضة لها فوائد كبيرة في علاج ضغط فقرات العمود الفقري، إليك بعض الفوائد الرئيسية التي كشف عنها الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي لصدى البلد وقال الأتي :

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فوائد الرياضة لعلاج ضغط فقرات العمود الفقري

تقوية العضلات: ممارسة التمارين الرياضية المناسبة تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالعمود الفقري. عندما تكون العضلات قوية، تتحمل الفقرات الضغط بشكل أفضل ويقل خطر التوتر والإجهاد على العمود الفقري.

تحسين المرونة : تمارين الاستطالة والمرونة تساعد في تحسين مرونة العمود الفقري وتقليل الضغط عليه. يمكن أن تساهم التمارين مثل اليوغا وتمارين الاستطالة في تحسين مرونة العمود الفقري وتخفيف الشد العضلي.

تحسين الوضعية الجسدية: ممارسة التمارين الرياضية المناسبة تعزز وضعية جسمك الصحيحة وتعزز توزان العمود الفقري. بالتالي، يقل خطر الإصابة بضغط فقرات العمود الفقري.

تحسين الدورة الدموية: الرياضة المنتظمة تحسن الدورة الدموية في العمود الفقري والأنسجة المحيطة به. وبذلك، يتم توفير الأكسجين والمغذيات الضرورية للأنسجة ويتم إزالة الفضلات بشكل أكثر فعالية.

تقليل الالتهاب والألم: الرياضة النظامية تعزز إفراز المواد الكيميائية الطبيعية في الجسم التي تعمل كمضادات الالتهاب والمسكنات الطبيعية. بالتالي، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والألم المرتبط بضغط فقرات العمود الفقري.

مع ذلك، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وبإشراف مدرب أو متخصص في العلاج الطبيعي لضمان أن تكون التمارين مناسبة وفعالة وتُمارس بالطريقة الصحيحة. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى برامج تأهيل خاصة أو تمارين محددة لتخفيف ضغط فقرات العمود الفقري وتحسين صحته.

لدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي
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