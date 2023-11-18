عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

الرياضة
الرياضة

قال الدكتور يغور كونيوخوف أخصائي إعادة التأهيل، أن التمارين الرياضية لها فوائد عديدة ولكن يمكن أن تكون ضارة في بعض الأحيان 

وأكد يغور أن الإنسان بحاجة إلى النشاط البدني  وممارسة الرياضة للحفاظ على صحته وهذا ما يؤكده الأطباء من جميع الاختصاصات وأطباء القلب والأعصاب والجراحين وحتى النفسيين.

طلعنا بنستخدمه غلط.. الطرق الصحيحة للحصول على فوائد الثوم| هذه أهمها

انتبه لشكل جسمك.. علامات شائعة تكشف نوع خطير من السرطان

وأضاف: لقد ثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يؤدي إلى تقوية القلب والأوعية الدموية والجهاز الدهليزي والجهاز العضلي الهيكلي وتشكيل العضلات بشكل متناغم، ما يضمن الوضع الصحيح وصحة العمود الفقري.

وأشار إلى أنه يمكن حدوث إصابة عند الخطأ في تنفيذ حتى أبسط التمارين الرياضية فمثلا يوصى الجميع بممارسة السباحة التي تعتبر نشاطا كبيرا وآمنا في نفس الوقت، ومع ذلك فانه إذا لم يكن الوجه مغمورا في الماء والعمود الفقري العنقي والصدري والقطني على خط واحد، فليس مستبعدا تفاقم أمراض العمود الفقري، كما أن ممارسة اليوجا والتمدد والأنشطة المماثلة تتطلب الحذر ويجب عدم تمدد العضلات التي لا تحتاج إلى تمدد وإذا صممت على فعل عكس ذلك فإنه  يضعف تماسك العضلات بالمفاصل.

واكتشف العلماء مؤخرا أن ممارسة المشي السريع بانتظام، وهو من أنواع الرياضة المنتشرة على نطاق واسع، حيث يمارسها البعض للتخلص من الوزن الزائد، قد تشكل ثقلا كبيرا على الركبتين  وللأسف تزيد الضغط على المفاصل والظهر، والقلب والأوعية الدموية والقلب. 

وينصح بالجري على الأسفلت بأحذية مناسبة حتى لاتصاب بمشكلات جديدة تزيد من المشكلات كما لا ينصح بممارسة هذه الرياضة وحتى المشي بالقرب من الطرق الرئيسية لأنه أثناء ذلك يستنشق الشخص كمية كبيرة من الهواء مع الملوثات.

وينصح قبل ممارسة الرياضة لمن يعاني  من الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب.

الرياضة الأوعية الدموية التمارين الرياضية القلب والأوعية الدموية ممارسة التمارين الرياضية ممارسة اليوجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

موضوعات متعلقة

أشهر أمراض الخريف والشتاء.. علاج التهاب الحلق

برج الأسد وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| تحسن أحوالك

برج الحمل وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 | احذر من هذه الأمور

برج الميزان وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| ازاي تكسب حبيبك

توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| ابعد عن هذه العلاقات

برج الجدي وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| الوقت المثالي للحب والتجارة

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

برج الدلو ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| خلى بالك على فلوسك

ترشيحاتنا

مصر مع الكويت|ننشر نتيجة قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

تشمل جباليا والزيتون.. الاحتلال يوسع هجماته في غزة

المسجد النبوي .. حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلته

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فداء الشندويلي: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ