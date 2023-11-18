تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

قال الدكتور يغور كونيوخوف أخصائي إعادة التأهيل، أن التمارين الرياضية لها فوائد عديدة ولكن يمكن أن تكون ضارة في بعض الأحيان

وأكد يغور أن الإنسان بحاجة إلى النشاط البدني وممارسة الرياضة للحفاظ على صحته وهذا ما يؤكده الأطباء من جميع الاختصاصات وأطباء القلب والأعصاب والجراحين وحتى النفسيين.

وأضاف: لقد ثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يؤدي إلى تقوية القلب والأوعية الدموية والجهاز الدهليزي والجهاز العضلي الهيكلي وتشكيل العضلات بشكل متناغم، ما يضمن الوضع الصحيح وصحة العمود الفقري.

وأشار إلى أنه يمكن حدوث إصابة عند الخطأ في تنفيذ حتى أبسط التمارين الرياضية فمثلا يوصى الجميع بممارسة السباحة التي تعتبر نشاطا كبيرا وآمنا في نفس الوقت، ومع ذلك فانه إذا لم يكن الوجه مغمورا في الماء والعمود الفقري العنقي والصدري والقطني على خط واحد، فليس مستبعدا تفاقم أمراض العمود الفقري، كما أن ممارسة اليوجا والتمدد والأنشطة المماثلة تتطلب الحذر ويجب عدم تمدد العضلات التي لا تحتاج إلى تمدد وإذا صممت على فعل عكس ذلك فإنه يضعف تماسك العضلات بالمفاصل.

واكتشف العلماء مؤخرا أن ممارسة المشي السريع بانتظام، وهو من أنواع الرياضة المنتشرة على نطاق واسع، حيث يمارسها البعض للتخلص من الوزن الزائد، قد تشكل ثقلا كبيرا على الركبتين وللأسف تزيد الضغط على المفاصل والظهر، والقلب والأوعية الدموية والقلب.

وينصح بالجري على الأسفلت بأحذية مناسبة حتى لاتصاب بمشكلات جديدة تزيد من المشكلات كما لا ينصح بممارسة هذه الرياضة وحتى المشي بالقرب من الطرق الرئيسية لأنه أثناء ذلك يستنشق الشخص كمية كبيرة من الهواء مع الملوثات.

وينصح قبل ممارسة الرياضة لمن يعاني من الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب.