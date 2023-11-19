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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها الخضراوات الداكنة.. 8 أطعمة شتوية صحية وتشعرك بالدفء

8 أطعمة شتوية صحية
8 أطعمة شتوية صحية وتشعرك بالدفء

الخضراوات الداكنة تعتبر خيارًا صحيًا ومفيدًا في فصل الشتاء، إذ تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية. إليك قائمة بـ 8 أطعمة شتوية صحية تشعرك بالدفء بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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8 أطعمة شتوية صحية وتشعرك بالدفء

السبانخ: تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C والحديد والمغنيسيوم، وتساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الهضم.

الكرنب: يعتبر غنيًا بالألياف وفيتامين C والحديد، ويعد خيارًا ممتازًا لتعزيز صحة القلب وتقوية الجهاز المناعي.

البطاطا الحلوة: تحتوي على فيتامين A وC والبوتاسيوم، وتساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي.

الشوفان: يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين، ويساعد في تحسين هضم الطعام ويمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

الحمص: يعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف والحديد، ويمكن استخدامه في تحضير الحمصية والسلطات الصحية.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو الطبيعي، وتعتبر مصدرًا جيدًا للمضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة القلب.

الشعير: يحتوي على الألياف والبروتين والمعادن، ويمكن استخدامه في تحضير المشروبات الساخنة مثل الشعيرية.

القرنبيط: يحتوي على فيتامين C والألياف والمضادات الأكسدة، ويعتبر خيارًا صحيًا لتعزيز صحة الدماغ والقلب.

تأكد من تضمين هذه الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي الشتوي للاستفادة من فوائدها الصحية وتعزيز الدفء والراحة خلال فصل الشتاء.

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