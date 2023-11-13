ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد شوربة العدس في فصل الشتاء ..
١-تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والبكتيريا.
٢-لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.
٣-تعزيز حالة الشبع وتؤخر الشعور بالجوع.
٤-تساعد على علاج فقر الدم
٥-مصدر جيد للبروتين ويعمل على تغذية الجسم وتقوية العضلات.
٦-تقوية الجهاز العصبى والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب
٧-تفيد البكتيريا النافعة التي توجد في المعدة وتحسن عمل الجهاز الهضمي
٨-تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
٩-تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.
١٠-تساهم فى النوم باسترخاء وتقليل الاكتئاب