ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد شوربة العدس في فصل الشتاء ..

١-تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والبكتيريا.

٢-لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.

٣-تعزيز حالة الشبع وتؤخر الشعور بالجوع.

٤-تساعد على علاج فقر الدم

٥-مصدر جيد للبروتين ويعمل على تغذية الجسم وتقوية العضلات.

٦-تقوية الجهاز العصبى والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب

٧-تفيد البكتيريا النافعة التي توجد في المعدة وتحسن عمل الجهاز الهضمي

٨-تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

٩-تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.

١٠-تساهم فى النوم باسترخاء وتقليل الاكتئاب

