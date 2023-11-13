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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد شوربة العدس في فصل  الشتاء ..
١-تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والبكتيريا.
٢-لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.
٣-تعزيز حالة الشبع وتؤخر الشعور بالجوع.

٤-تساعد على علاج فقر الدم
٥-مصدر جيد للبروتين ويعمل على تغذية الجسم وتقوية العضلات.
٦-تقوية الجهاز العصبى والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب
٧-تفيد البكتيريا النافعة التي توجد في المعدة وتحسن عمل الجهاز الهضمي
٨-تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
٩-تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.
١٠-تساهم فى النوم باسترخاء وتقليل الاكتئاب
 

الإصابة بمرض السكري الشعور بالجوع علاج فقر الدم فصل الشتاء

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