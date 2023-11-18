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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شايف حاجة منعرفهاش.. عمرو أديب يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن أزمة العملة

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فكرة الرخصة الذهبية أتت ثمارها، معقبا: "واضح أن هذه الفكرة جابت نتيجة".

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وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أسماء كبيرة جدا في عالم الصناعة تفتح مصانع في مصر، وأسماء عالمية وتعاون مع قطاع خاص، لأن الدولة تعطي تسهيلات وفي شهور قليلة أسماء كبيرة تستطيع أنها تفتح مصانع للإنتاج داخل مصر".

 

وأشار: "أغلب الأشياء في مصر تقف أمامها عوائق دائمة، وهناك من لديهم مصالح بألا تتحرك الدولة ولا تجري تغيير"، موضحا: " لا بد من وضع استراتيجية ومنهج واضح للخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر".

 

واسترسل: "دبي ابتدت ان المستثمر كان بيقول للمستثمر هناك بيخلصوا الدنيا في ٢٤ ساعة"، متابعا: "رئيس الوزراء بيقول ان ازمة العملة عابرة وتنتهي قريبا.. لما يقول كده يبقى عارف او شايف حاجة احنا مانعرفهاش".

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