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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب ضعف الطلب.. تباطؤ أكبر مصنع للسيارات الكهربائية لـ فولكس فاجن

صدى البلد

يبدو أن الوضع في أكبر مصنع للسيارات الكهربائية التابع لمجموعة فولكس فاجن في تسفيكاو بألمانيا يزداد سوءًا.

 

بعد تقارير عديدة عن مشكلات الطلب في وقت سابق من هذا العام، ألغت فولكس فاجن التحول الثالث على خط الإنتاج رقم 1، وهو المسؤول عن طرازي فولكس فاجن ID.3 وCupra Born. 

 

كانت هذه الخطوة متوقعة بالفعل منذ سبتمبر على الأقل (في أكتوبر، كان هناك توقف للإنتاج لمدة أسبوعين) لأنه لا يوجد عدد كافٍ من العملاء لسيارات الهاتشباك المعتمدة على MEB في أوروبا. في السابق، أعلنت شركة فولكس فاجن عن انتهاء إنتاج سيارة فولكس فاجن ID.3 في المصنع الشفاف في مدينة دريسدن بألمانيا (موقع إنتاج ثانوي منخفض الحجم نسبيًا).

 

ويأتي هذا على رأس المشاكل في خط الإنتاج الثاني، وهو المسؤول عن سيارات الكروس أوفر/SUV القائمة على MEB (Volkswagen ID.4، وVolkswagen ID.5، وAudi Q4 e-tron، وAudi Q4 Sportback e-tron).

 

توقف إنتاج هذه الطرازات في تسفيكاو تمامًا بسبب عدم كفاية المعروض من المحركات الكهربائية APP550 الجديدة كليًا من مصنع كاسل (محركات بقوة 210 كيلووات، حلت محل المحركات القديمة بقدرة 150 كيلووات). ومن المتوقع أن يظل على هذا النحو حتى بداية ديسمبر. والخبر السار الوحيد هو أن الكروس أوفر/سيارات الدفع الرباعي يتم إنتاجها في مصانع أخرى (مثل ID.4 في إمدن، ألمانيا).

 

وبعبارة أخرى، فإن أكبر مصنع للسيارات الكهربائية بالكامل في مجموعة فولكس فاجن، والمخصص لستة نماذج وبسعة تزيد عن 330 ألف وحدة سنويا، ينتج الآن اثنين فقط بحجم منخفض.

 

وفقًا لـ Handelsblatt (عبر Electrive) فإن قطع الوردية الثالثة يؤثر على الوظائف في الموقع. إذا لم يتحسن الوضع، ففي عام 2024، قد يعمل كلا خطي الإنتاج على نوبتين بدلاً من الثلاث نوبات المخطط لها في الأصل.

 

ويقول المقال إن المصنع في تسفيكاو أنتج حوالي 218 ألف سيارة كهربائية في عام 2022، وسينتج هذا العام أكثر قليلاً فقط - ربما 230 ألف سيارة.

 

إن الوضع الاقتصادي العام في أوروبا، مقارنة بالإنتاج المحلي الكبير الحجم لسيارة تسلا موديل Y في أوروبا، فضلاً عن الواردات المتزايدة للسيارات الكهربائية من الصين، يفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات المصنعة المحلية القائمة.

فولكس فاجن MEB SUV الكروس اوفر ID 3

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