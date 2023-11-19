سفير مصر بليبيريا: الجماهير قدمت مظاهرة في حب لاعبي المنتخب.. فيديو

قال أحمد عبد العظيم سفير مصر فى ليبيريا، إن المنتخب الوطنى وصل إلى ليبيريا بالأمس استعدادا لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأضاف سفير مصر بليبيريا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس المذاع على قناة الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى: "السفارة كانت فى استقبال بعثة المنتخب واتخذنا كافة الإجراءات لتأمين البعثة".

وتابع أحمد عبد العظيم: "الجماهير الليبيرية انتظرت المنتخب من مختلف الأعمار والفئات ورحبوا باللاعبين بحفاوة شديدة وتكرر نفس الأمر خلال توجه المنتخب إلى ملعب المباراة الذى يتدرب عليه".

وواصل أحمد عبد العظيم: "الجماهير قدمت مظاهرة حب للاعبى المنتخب الوطنى ونجومنا منهم محمد صلاح ومحمد الننى وكان الأمر مشرف ويدعو إلى الفخر والاعتزاز".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.