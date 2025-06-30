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في ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف: 23 مليار جنيه في إعمار المساجد و3.1 مليار للبر وتنفذ 268 ألف مقرأة قرآنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف: 23 مليار جنيه في إعمار المساجد و3.1 مليار للبر وتنفذ 268 ألف مقرأة قرآنية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تبرز وزارة الأوقاف كنموذج يُحتذى به في دعم بناء الدولة الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية، وخدمة المجتمع فكريًّا وتنمويًّا، ضمن رؤية شاملة تبنّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انطلاق الجمهورية الجديدة. 

فقد نجحت الوزارة في تحقيق إنجازات واسعة شملت مختلف المحاور الدعوية والاجتماعية والاقتصادية والقرآنية، لتقدم تجربة مؤسسية غير مسبوقة في تاريخها.

المساجد والدعوة والسيطرة على الخطاب الديني

من أبرز إنجازات الوزارة، إحكام السيطرة الكاملة على المساجد وضبط شؤونها، وقطع الطريق على العناصر المتطرفة، مع تكثيف الأنشطة الدعوية، واستحداث برامج جديدة مثل مجالس الإفتاء، مقارئ الجمهور، والبرنامج الصيفي للطفل، كما شهدت أوضاع الأئمة تحسينات مالية ومعيشية غير مسبوقة.

وفي مجال عمارة بيوت الله، أنفقت الوزارة أكثر من 18.661 مليار جنيه، شملت إحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من 12,081 مسجدًا، وافتتاح 4960 مسجدًا من سبتمبر 2020 حتى نهاية يونيو 2024، منها 446 مسجدًا حصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

خدمة المجتمع والبر

 بلغ حجم إنفاق الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع أكثر من 3.165 مليار جنيه، منها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس، و90 مليون جنيه لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم توزيع 9045 طن لحوم أضاحي على 9.045 مليون أسرة، بإجمالي إنفاق بلغ 1.359 مليار جنيه.

التأليف والنشر والتنوير

 أصدرت الوزارة 500 مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطي المستنير، بينها 224 إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية"، إضافة إلى إصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات: الأردية، اليونانية، الهوسا، والعبرية. كما أهدت أكثر من 913 ألف كتاب لمختلف دول العالم.

هيئة الأوقاف والعوائد الاقتصادية

 حققت هيئة الأوقاف المصرية صافي إيرادات وأرباح تجاوز 2.656 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها، وسجلت أعلى إيراد شهري لها في مارس 2024، كما أصدرت الوزارة أعظم أطلس وقفي في العالم، مكوّن من 92 مجلدًا، لتوثيق أعيان الوقف.

الإسكان والخدمات 

أنشأت الوزارة 17,313 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه، شملت 15,055 وحدة إسكان اجتماعي، وعددًا من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أبرزها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

الدعوة العالمية والتعاون الدولي 

أوفدت الوزارة 1930 إمامًا وقارئًا، وساهمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في كازاخستان في احتلال المركز الأول بين جامعات الدراسات الدينية هناك، كما تم تطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف في تنزانيا.

المؤتمرات والمسابقات الدولية

 نظمت الوزارة 12 مؤتمرًا دوليًّا و10 مسابقات عالمية لخدمة القرآن وتعزيز دور مصر الريادي، كما قدمت 4854 منحة دراسية للطلاب الوافدين.

التدريب والتأهيل والتمكين

 افتتحت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وبلغ عدد من التحق بالدراسات العليا أكثر من 6718 إمامًا وإداريًّا، فيما حصل 1727 منهم على رخصة الحاسب الدولية، وتم تنويع مجالات التدريب لتشمل اللغات، الحاسب، علم النفس، العلوم الشرعية، ومواجهة تحديات العصر.

التعيينات والتمكين

 تم تعيين 3011 إمامًا، و4258 عاملًا، و143 فنيًّا وأخصائي تمريض، وتم الإعلان عن 6000 وظيفة إمام وعامل بنظام التعاقد، مع توفير آلاف فرص العمل بمشروعات هيئة الأوقاف، وتم تمكين المرأة في الوعظ والقيادة، والشباب في العمل الدعوي والإداري.

الرعاية الصحية

 أنفقت الوزارة أكثر من 175 مليون جنيه في تطوير مستشفى الدعاة وتقديم الرعاية الصحية.

القرآن الكريم وتعليمه

 شهد عام 2024-2025 نشاطًا غير مسبوق في خدمة القرآن الكريم:

عقدت الوزارة 268,265 مقرأة، شملت مقارئ الجمهور (151,996)، السيدات (260)، النموذجية (1404)، الأعضاء (46481)، الأئمة (32292)، كبار القراء (52)، الواعظات (2600)، الفجر (33180).

أقيمت 884 مجلسًا للإقراء على كبار القراء، و689 مجلسًا لمراكز تعليم التلاوة.

نظمت 247,428 حلقة تحفيظ في مكاتب التحفيظ، منها 35,235 في المكاتب الرسمية، و212,193 في المكاتب بالمكافأة.

نفذت 9984 حلقة ضمن برنامج التحفيظ عن بعد.

عقدت 630 أمسية ابتهالية.

تم تنفيذ 392,335 جلسة ضمن برنامج "صحّح قراءتك".

المسابقات القرآنية والثقافية 

أقيمت مسابقات متنوعة شملت: المسابقة العالمية، المحلية، الثقافية الكبرى، الصوت الندي، مسابقة الأسرة في القرآن، مسابقات الطلاب الوافدين، مسابقة الكتاب المبين، وغيرها من المبادرات بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

خدمة المجتمع والبر هيئة الأوقاف وزارة الأوقاف ثورة 30 يونيو الخطاب الديني المساجد والدعوة خدمة القرآن الكريم

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