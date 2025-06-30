«الغش في الامتحانات.. صعود إلى الفشل» عنوان مجلة وقاية الصادرة عن وزارة الأوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية العدد التاسع من مجلة «وقاية» تحت عنوان «الغش في الامتحانات.. صعود إلى الفشل»، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

تضمن العدد مجموعة من المقالات المتخصصة التي تناولت آثار الغش على المستوى الفردي والمجتمعي، من أبرزها مقال لـ خلف الزناتي نقيب المعلمين، ومقال الدكتور رضا عبد الواجد حول دور الإعلام، ومساهمة من الدكتورة هالة منصور حول التأثير الاجتماعي، إضافة إلى رؤى اقتصادية ونفسية قدّمتها الدكتورة أسماء فرغلي والدكتور محمد فؤاد.

وقد تضمّن العدد حوارًا موسّعًا مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، أضاء من خلاله على الأسباب الحقيقية لانتشار ظاهرة الغش ودور الأسرة في مكافحتها.

كما خُصّص ملف كامل بعنوان «ضحايا غش الثانوية العامة» ضمّ رؤى وتشريعات وتوصيات نفسية وتربوية لمواجهة هذه الظاهرة. وسلّطت المجلة الضوء على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تُستخدم في الغش، مع عرض أبرز العقوبات القانونية التي تنتظر من يُضبط متلبسًا بالغش، وذلك وفقًا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.

العدد تناول أيضًا البعد الديني للظاهرة، مؤكدًا حرمة الغش في ضوء النصوص الشرعية، واختُتم بخمس توصيات جوهرية لرفع الوعي داخل الأسرة والمجتمع، وسؤال تفاعلي بجوائز رمزية لتحفيز المشاركة المجتمعية.