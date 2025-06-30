مصرع أب وإصابة نجله.. الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

شهدت محافظة الدقهلية حاثا مأساويا اليوم، حيث لقي أب مصرعه وأصيب نجله إثر إنقلاب سيارة بنجر على طريق جمصه.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بجمصة

وينشر موقع صدى البلد الإخباري، الصور الأولى للحادث الأليم، الذي ظهرت فيها اصطدام سيارة محملة ببنجر بسيارة أخرى على طرق جمصة بالدقهلية، مما تسبب في انقلابها.

الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

تلقت مديرية أمن الدقهلية، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق رافد جمصة – المنصورة، أمام قرية الرزقة ببلقاس .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بمحصول بنجر السكر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة نجله.

الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

وبالفحص تبين مصرع "علي فؤاد علي هرماس"، 45 عامًا، مقيم تمى الأمديد، فيما أُصيب نجله “أحمد ”، 16 عامًا، وتم تحويله إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

صور حادث انقلاب سيارة بجمصة

الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة