قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي لعراقجي: مصر مستعدة لدعم جميع جهود التسوية السياسية والاستقرار
الزمالك يعيد ترتيب أوراقه.. لجنة التخطيط بين البقاء والتجميد
الرئيس الإيراني: مدير الطاقة الذرية لم يكن محايداً وهذا غير مقبول
مدبولي: جهود مصر مستمرة لدعم إعادة إعمار غزة والتحرك نحو سلام عادل
رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس
وزير الشئون النيابية: الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية
في ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف: 23 مليار جنيه في إعمار المساجد و3.1 مليار للبر وتنفذ 268 ألف مقرأة قرآنية
مصرع أب وإصابة نجله.. الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
الكرملين: موقف روسيا من المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على سلوك كييف
هل تحدث موجات تسونامي.. زلزال قوي يضرب قرب اليابان
الجولان شرط أساسي.. الكشف عن تفاصيل اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا
جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب عالمياً مع ضعف الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع أب وإصابة نجله.. الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

انقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة بالدقهلية
انقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة بالدقهلية
همت الحسينى

شهدت محافظة الدقهلية حاثا مأساويا اليوم، حيث لقي أب مصرعه وأصيب نجله إثر إنقلاب سيارة بنجر على طريق جمصه.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بجمصة

وينشر موقع صدى البلد الإخباري، الصور الأولى للحادث الأليم، الذي ظهرت فيها اصطدام سيارة محملة ببنجر بسيارة أخرى على طرق جمصة بالدقهلية، مما تسبب في انقلابها.

 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

تلقت مديرية أمن الدقهلية، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث  على طريق رافد جمصة – المنصورة، أمام قرية الرزقة ببلقاس .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بمحصول بنجر السكر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة نجله.

 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

وبالفحص تبين مصرع "علي فؤاد علي هرماس"، 45 عامًا، مقيم  تمى الأمديد،  فيما أُصيب نجله “أحمد ”، 16 عامًا، وتم تحويله إلى  المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

صور حادث انقلاب سيارة بجمصة

 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
 الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
حادث جمصة انقلاب سيارة بنجر محافظة الدقهلية اخبار محافظة الدقهلية حادث انقلاب سيارة بجمصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

الايجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات

الصلاة فى السيارة

هل يجوز أداء الصلاة في السيارة أثناء السفر؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

من غرفة الولادة إلى مثواها الأخير .. وفاة سيدتين تضرب الغربية وبني سويف

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يحيل تقرير فحص أعمال الجمعية الزراعية بشطورة للنيابة.. ما القصة ؟

ثورة 30 يونيو

كمال ريان: أخطاء الإخوان كانت الوقود الحقيقي لثورة 30 يونيو.. والشعب كشف كذب شعاراتهم مبكرًا

بالصور

أول سيارة AMG من مرسيدس بـ3 محركات

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد