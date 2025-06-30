الدقهلية: مصرع أب وإصابة نجله في حادث انقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة

لقي أب مصرعه وأصيب نجله إثر إنقلاب سيارة بنجر على طريق جمصه بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق رافد جمصة – المنصورة، أمام قرية الرزقة ببلقاس .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بمحصول بنجر السكر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة نجله.

وبالفحص تبين مصرع "علي فؤاد علي هرماس"، 45 عامًا، مقيم تمى الأمديد، فيما أُصيب نجله “أحمد ”، 16 عامًا، وتم تحويله إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.