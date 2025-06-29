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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالبات ثانوية الدقهلية: الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط

سعادة أب وابنته
سعادة أب وابنته
همت الحسينى

أعرب طلاب وطالبات القسم الأدبي بالثانوية العامة بلجان الدقهلية عن سعادتهم  بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث أكدوا أن الامتحان في متناول الطالب المتوسط، عدا القطعة بها جزء غير واضح، أما الامتحان فمجمله مناسب للطلاب والطالبات.
وأكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية تم تجهيزها للطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة وسط إجراءات احترازية.


وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدى 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية  لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا واتخاذ جميع الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشآت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للاستخدام وقت الحاجة.

الدقهلية لجان الانجليزيه امتجان

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