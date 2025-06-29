إصابة طالبة بإحدى لجان بلقاس بالدقهلية بإغماء أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية

أصيبت طالبة بإغماء داخل لجنة المدرسة الإعدادية بنات ببلقاس بمحافظة الدقهلية.

قد تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طالبة بإغماء داخل لجنة الإعدادية بنات ببلقاس.



انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف الى مكان الواقعة وتبين إصابة فاطمة ثروت إبراهيم 18 عاما مقيمة بسنديله

بإغماء أثناء أدائها امتحان ماده اللغة الإنجليزية وتم نقل الطالبة إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج وجار تحرير المحضر اللازم .

واصيبت طالبه بإغماء اثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية

لجنه مدرسه المنصوره الرسمية للغات بمدينه المنصوره بمحافظه الدقهليه.



حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد باصابه طالبه باغماء بلجنه مدرسه المنصوره الرسمي



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابه ملك محمد محمد فوقى 18 عاما مقيمة المجزر

نقلها الى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم