نزيف وكسور وإصابات خطيرة.. سقوط طفلة من الدور الرابع بالدقهلية

أصيبت طفلة بنزيف وكسور إثر سقوطها من علو بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

سقوط طفلة من الدور الرابع بتوريل

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم ثاني المنصورة يفيد بسقوط طفلة من الدور الرابع بمنطقة توريل بمدينة المنصورة وإصابتها إصابات خطيرة.

إصابة الطفلةباشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالذراع الأيمن

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين سقوط طفلة من الدور الرابع وتدعى رقية حامد مسعد مطاوع 10 مقيمه توريل المنصورة حيث أصيبت باشتباه نزيف بالبطن

واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات سحجات بالجسم ونقل الطفلة الى مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.