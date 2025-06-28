الدقهلية تشيع جثمان شاب أنهى حياته بسبب اللغة العربية..وجنازة آخر والسبب الفيزياء

شيع أهالي قرية ديسط والقرى المجاورة التابعة لمركز طلخا؛ جثمان الشاب الفقيد عبد الرحمن خالد سادات 18 عاما ابن قرية ديسط التابعة لمركز طلخا والذي انهي حياته بسبب عدم استكمال امتحان اللغة العربية حيث أجبره المراقب على تسليم ورقته مما أدى لمروره بحاله نفسية وأنهى حياته.

حيث شهدت الجنازة بكاء وعويل وإغماءات حيث ظلت تنادي عليه والدته" رايح فين يا عبد الرحمن سبتنى ليه مكنتش عاوزاك تنجح أنت أغلى من أى حاجة".

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وسادت حالة من الحزن والبكاء الجميع وأكد شقيقه ‘محمد’ أن عبد الرحمن كان متفوقا وكان حلمه أن يدخل كلية الهندسة ولكنه شعر أن حلمه تبخر خاصة ان اللغة العربية درجاتها 80 درجة وظل في حاله اكتئاب واختفى لمدة يومين وعثر على جثمانه بمياه النيل وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي ووجدناه بنفس ملابسه التي خرج بها وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغا باختفاء شاب منذ يومين وبسؤال اسرته اكدوا انه يمر بحالة نفسية سيئة عقب امتحان اللغة العربية حتى عثروا على جثمانه وتحرر على ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما شيع اهالي مستعمرة الجزائر ببلقاس جثمان الشاب احمد منصور والذي تخلص من حياته بسبب امتحان الفيزياء حيث شهدت الجنازة ايضا بكاء وعويل وانهارت اسرته واصدقاؤه وسط مشهد جنائزي مهيب بمستعمرة الجزائر ببلقاس.