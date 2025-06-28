قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنان
خلفا للرمادي.. الزمالك يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد والإعلان خلال ساعات
سعر الذهب اليوم السبت 28-6-2025 فى مصر
شمس البارودي ترد علي منتقدي اعتزالها وارتدائها الحجاب
مدافع يوفنتوس يغيب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة
بسبب الأهلي.. الزمالك يكثف جهوده لضم مدافع فاركو
ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الإيراني يفضح مزاعم إسرائيل عن تصفيته
علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية
مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الدقهلية تشيع جثمان شاب أنهى حياته بسبب اللغة العربية..وجنازة آخر والسبب الفيزياء

تشييع جثمان طالب ثانوى
تشييع جثمان طالب ثانوى
همت الحسينى

شيع أهالي قرية ديسط والقرى المجاورة التابعة لمركز طلخا؛  جثمان الشاب الفقيد عبد الرحمن خالد سادات 18 عاما ابن قرية ديسط التابعة لمركز طلخا والذي انهي حياته بسبب عدم استكمال امتحان اللغة العربية حيث أجبره المراقب على تسليم ورقته مما أدى لمروره بحاله نفسية وأنهى حياته.

حيث شهدت الجنازة بكاء وعويل وإغماءات حيث ظلت تنادي عليه والدته" رايح فين يا عبد الرحمن سبتنى ليه مكنتش عاوزاك تنجح أنت أغلى من أى حاجة".

.
وسادت حالة من  الحزن والبكاء الجميع وأكد شقيقه ‘محمد’ أن عبد الرحمن كان متفوقا وكان حلمه أن يدخل كلية الهندسة ولكنه شعر أن حلمه تبخر خاصة ان اللغة العربية درجاتها 80 درجة  وظل في حاله اكتئاب واختفى لمدة يومين وعثر على  جثمانه بمياه النيل  وتم نقله إلى  مستشفى المنصورة  الدولي   ووجدناه بنفس ملابسه التي خرج بها وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغا باختفاء شاب منذ  يومين وبسؤال اسرته اكدوا انه يمر بحالة  نفسية سيئة عقب امتحان اللغة العربية حتى عثروا على جثمانه  وتحرر على ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما  شيع  اهالي مستعمرة الجزائر ببلقاس جثمان الشاب احمد منصور والذي تخلص  من حياته بسبب امتحان الفيزياء حيث شهدت الجنازة ايضا بكاء وعويل  وانهارت اسرته واصدقاؤه وسط مشهد جنائزي مهيب بمستعمرة الجزائر ببلقاس.

الدقهلية بلقاس طلخا ديسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو ويُدشن صرحًا صناعيًا عالميًا بالعاشر

صورة أرشيفية

صلاح عبد العاطي: إسرائيل تمضي في خطة تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة

جانب من اللقاء

%50 مكون محلي.. و70% خلال عامين.. مصر تخطو بثبات بافتتاح مصنع «بوش» الألماني

بالصور

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد