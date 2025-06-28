بسبب اللغة العربية والفيزياء..طالبان ينهيان حياتهما بالدقهلية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية على جـ.ـثمان طالب ثانوي اختفى منذ أدائه امتحان اللغه العربيه.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بالعثور على جثة بمياه النيل وتببن أنها للطالب “عبد الرحمن خالد السادات ” 18عاما مقيم قرية ديسط التابعه لمركز طلخا حيث تغيب عن المنزل لمدة يومين .



وقال شقيقه محمد ، أن عبد الرحمن خرج من لجنة الامتحان بعد أداء مادة اللغة العربية، وهو في حالة نفسية سيئة ، حيث تم سحب ورقته قبل أن يتمكن من إكمال الإجابة، مما أثّر عليه بشكل كبير واختفى لمده يومين وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورته ومناشده والدته وشقيقه في العوده وان وجوده بينهما يغني عن اي شيء وعن اي امتحان ولكنه قرر أن ينهي حياته وتم نقل الجثه الى المستشفى الدولي ؛وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه بالواقعه

فيما أقدم الطالب “أحمد شريف منصور”18 عاما مقيم منطقة مستعمرة الجزائر بمدينة بلقاس على التخلص من حياته ، إثر تعرضه لأزمة نفسية شديدة عقب امتحان الفيزياء خاصه انه كان من المتفوقين، مما أدى لقيامه بتناول حبة الغلة لأنهاء حياته وتم نقله للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة .