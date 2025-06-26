طلاب الثانوية بالدقهلية: التاريخ سهل والفيزياء صعبة.. وإغماء طالبتين

أعرب طلاب وطالبات القسم الأدبى بالثانوية العامه بلجان الدقهلية عن سعادتهم بامتحان مادة التاريخ ، حيث أكدوا ان الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط ؛ فيما قال طلاب العلمى ان الفيزياء كانت فى منتهى الصعوبة وتحتاج لوقت أطول وأن أسئلة النظرى كانت صعبة جدا.



فيما أصيبت طالبتبن بمدرسة احمد رشاد بالمنصوره بإغماء وتم نقلهما لمستشفى الطوارئ نظرا لصعوبة الفيزياء



وأكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول للثانويه العامه للعام الدراسي وسط إجراءات احترازية ،

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الأمتحانات على مدى 24ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا واتخاذ كافة؛الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.