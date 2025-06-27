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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مسجد بقرية بالدقهلية وانطلاق قافلة واعظات

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
همت الحسينى

افتُتح اليوم الجمعة ،  مسجد الرحمة بعزبة غيضان بقرية العزاوي بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة التي شهدها المسجد.


وذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، ومتابعة من  الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية الأوقاف .

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة وزارة الأوقاف لرفع كفاءة بيوت الله في مختلف المحافظات، من خلال الإحلال والتجديد والتوسعة بما يليق برسالة  المساجد السامية.
وفى سياق اخر، انطلقت قافلة الواعظات بمدينة المنصورة لنشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع  

 وقد سبقت القافلة مقرأة للواعظات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل الدور الدعوي والتوعوي للمرأة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية للواعظات في مختلف المحافظات.

تضم القافلة نخبة من الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وتهدف إلى نشر الفكر الوسطي ، وتعزيز قيم الانتماء، والتسامح، والتماسك الأسري، ومواجهة الظواهر السلبية كالعنف الأسري، والتطرف، والمفاهيم المغلوطة.

وتأتي هذه القافلة ضمن القوافل الدعوية التي تنظمها الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على أهمية تمكين المرأة دعويًا، وتفعيل رسالتها في توعية الأسرة والمجتمع.
 

الدقهلبة مسجد واعظات الوزير مدبرية

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