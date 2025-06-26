الدقهلية: تحصين وعلاج أكثر من 138 ألف رأس ماشية وأغنام

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مديرية الطب البيطري، في علاج الثروة الحيوانية بالمجان والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

وأكد المحافظ على تضافر جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين، مشيراً إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية والأغنام بحملات التحصين والعلاج، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض حرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

و أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إدارة الرعاية والعلاج، قامت على مدار شهر بمعالجة 5922 حالة داخل الوحدات البيطرية، وعلاج 33318 ماشية ودواب وأغنام وماعز وطيور وحيوانات أليفة خلال القوافل المجانية، واجراء مسح تناسلي لـ 2153، وتلقيح اصطناعي لـ 1528، وتحصين ضد الحمى القلاعية لـ 93329 .

كما قامت مديرية الطب البيطري باختبارات وتحصين ضد البروسيلا لـ 1165، وتحصين ضد مرض الدرن لـ 141، وتحصين ضد السعار لـ 814، كما قامت بالتحفظ على 13512 كيلو لحوم خلال حملات التفتيش والرقابة، وتحرير 36 محضر، بالإضافة إلى عقد 550 ندوات ولقاءات إرش ادية.