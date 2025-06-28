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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تبرعك بالدم حياة تجميع مايزيد عن 150 قربة بالدقهلية

حملة تبرع بالدم
حملة تبرع بالدم
همت الحسينى

دشّنت مديرية الصحة  بالدقهلية، الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، والتي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم. ، وذلك لدعم مخزون الدم وتعزيز أمنها الصحي في ظل الطلب المتزايد عليه

فرق طبية ثابتة ومتحركة في عدد من بنوك الدم والمستشفيات

حيث تم تنظيم فعاليات الحملة برعاية وزارة الصحة والسكان  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبإشراف مباشر من الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة عبر فرق طبية ثابتة ومتحركة في عدد من بنوك الدم والمستشفيات بالمحافظة وهى :النقاط المتحركة ، امام مركز شرطه مركز السنبلاوين؛  امام منطقه التجنيد بسندوب

أو من خلال النقاط الثابتة ببنوك الدم بالمستشفيات الاتية:مستشفى ميت غمر المركزي،  مستشفى بلقاس العام، مستشفى دكرنس العام مستشفى شربين المركزي

 مستشفى اجا المركزى ومستشفي منيه النصر المركزي.

تجميع مايزيد عن 150 قربة دم مع مراعاة كل إجراءات السلامة والفحص الطبي

واكد وكيل الوزارة انه تم خلال الساعات الأولى للحملة تجميع مايزيد عن 150 قربة دم مع مراعاة كل إجراءات السلامة والفحص الطبي الكامل قبل وبعد التبرع. مشيراً إلى أن مشاركة بالتبرع  هي رسالة واضحة للمواطن بأن كل نقطة دم تُسهم في إنقاذ حياة، وأنه بوسعنا أن نصنع الفرق معًا. ندعو أبناء الدقهلية إلى التوافد بكثافة على حملات التبرع التي تواصل أعمالها حتى نهاية الأسبوع."
و أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المديرية تعمل بالتنسيق مع بنك الدم المركزي لضخ كميات إضافية من الدم لفروع المستشفيات، بهدف تغطية احتياجات المرضى في حالات الطوارئ والجراحات، مؤكدًا أن الحملة ستمتد لعدة أيام لضمان أكبر عدد من المتب

الدقهلية صحة تبرع حملة

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