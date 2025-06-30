وزير الشئون النيابية: الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي : "عيب تهان مؤسسة من مؤسسات بهذا الشكل فالحكومة هي حكومة المالك و المستأجر و لابد من الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية و لا يصح أبدا ما حدث ".

و أضاف المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي “ الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية ، متسائلا : كيف نسمع كلام غريب عن شرعية الحكومة”.

وطالب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي بحذف كل الكلام المسيء ضد الحكومة من المضبطة.

و تابع الوزير “ و المجلس و شأنه في اتخاذ المناسب بشأن المخالفة التي قام بها النائب عاطف المغاوري”.

ووافق المجلس على حذف الكلمات المسيئة للحكومة من المضبطة ، بعدما أخذ رئيس المجلس المستشار د حنفي جبالي تصويت القاعة بالموافقة.