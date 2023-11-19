كيليان مبابي بعد تسجيله 300 هدف: أمر مثير للسخرية

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان عبر حسابه بموقع فيسبوك.

‏وكتب شوبير: كيليان مبابي: 300 هدف في مسيرتي الآن؟ هناك لاعبين وصلوا إلى 800 هدف و850 هدف.. 300 هدف مقارنة بذلك أمر مثير للسخرية! هذه خطوة بالنسبة لي، أريد أن أستمر في لعب دور حاسم للمنتخب وللنادي.

وحقق الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رقما قياسيا جديدا بحمله شارة قيادة منتخب بلاده، خلال مواجهة جبل طارق، السبت، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، ليصبح أول لاعب أقل من 25 عاما، يرتدي الشارة في 8 مباريات متتالية.

كما أصبح وارن زائير إيمري (17 عاما و255 يوما) ثالث أصغر لاعب فرنسي يبدأ مباراة مع منتخب الديوك، بعد فيليكس فيال عام 1911 (17 عاما و76 يوما) وموريس جاستيجر عام 1914 (17 عاما و128 يوما).