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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: أبو جبل كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. وأداء الشناوي أقل من إمكانياته

ابو جبل
ابو جبل

قال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبو جبل كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر الوطني، أبو جبل عنده رصيد كبير" .

وأضاف: "أبو جبل قدم مباريات رائعة، وتوقعت انضمامه صراحة لقائمة منتخب مصر" .

واختتم: "أحمد الشناوي لديه إمكانيات كبيرة جدا، ولكن أدائه ليس على قدر إمكانياته، حتى مع بيراميدز أدائه ليس على نفس القدر الخاص بإمكانياته".


تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون في تصفيات المونديال


التقى منتخب مصر مع سيراليون في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب إفريقيا، والنيجر.

المباراتان لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.

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