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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم، الاحد، دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها 28 من مديري المراكز التكنولوجية.

وسيركز المحتوى التدريبي على التعريف بنموذج التميز في الخدمات الحكومية بجميع محاوره وهي محور الربط الاستراتيجي والقيادة، ومحور التركيز علي المتعاملين،  ومحور الخدمات وقنوات تقديمها، ومحور تجربة المتعامل، ومحور كفاءة الخدمة والابتكار، ومحور تمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة، وتختتم الدورة بعرض نماذج حصلت علي جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية .

واوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن دورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي إحدى ثمار التعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ويتم تنفيذها تحت إشراف وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية، وتتضمن الدورة عرض نماذج دولية وعربية جيدة في استغلال منصات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي، وتنمية مهارات كتابة البيانات للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا وتقييم أثرها، وكيفية الكتابة في أوقات الأزمات، والتعريف بكيفية الرد علي المواطنين علي السوشيال ميديا بشكل محترف، بالإضافة الي تنمية مهارات التفكير والسلوك الواعي إعلاميًا للمواطنين نحو الخدمات الحكومية، وكيفية إعداد خطة تسويقية إعلامية لتشكيل اتجاهات المواطنين نحو الخدمات الحكومية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلي ان دورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات  بالتعاون مع البنك الدولي و اتحاد البلديات الهولندية  VNG ، مشيرًا الي أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة.

 

مركز التنمية المحلية سقارة مسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية

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