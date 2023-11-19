رئيس محلية النواب: الدولة اتخذت عدة أدوات للردع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الأن :حتى ننجح فى المنع يجب تقديم آليات حقيقية فى المنح للمواطن لتحقيق حالة التصالح مع المواطن.

واستطرد النائب أحمد السجينى قائلا : نحن مازالنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق التطوير المؤسسى والهيكلى لحصول المواطن على رخصة بأدوات كريمة ،دون ذلك سنستمر فى حالة الكر والفر.

وقال المهندس أحمد السجيني:أن لجنة الإدارة المحلية ستظل فى متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره لمتابعة الأثر التطبيقى لهذا التشريع .