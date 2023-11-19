تمهيدا للاستغناء عن موديست.. الأهلي يقترب من ضم 3 مهاجمين

أكد سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، أن إدارة النادي الأهلي تضع ترتيبًا جديدًا للاعبين المهاجمين المستهدفين في الدوري المصري، وهم: أحمد أمين أوفا من إنبي، وأحمد عاطف من فيوتشر، ومروان حمدي من المصري البورسعيدي، مشيرا إلي أن موديست غير مقنع حتي الآن.

وأشار زاهر إلى أن الأهلي يراقب هشام بكار، مدافع الاتحاد المنستيري التونسي، وقد عرض عليه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي أوصى بمتابعته قبل دخول مفاوضات جادة معه.

وختم زاهر بالإشارة إلى أن أحمد أمين أوفا يمتلك عروضًا من الأهلي والزمالك، وأن هناك حديثًا حول انتقال مروان حمدي إلى سموحة، وفي حال أدائه بشكل جيد سينتقل للأهلي.